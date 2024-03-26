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Ради учений оцепили Новомосковский рынок екатеринбургские силовики
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 апреля, в Екатеринбурге местные жители заметили на Новомосковском рынке, на улице Металлургов, 70, большое скопление силовиков. Как оказалось, они проводят учения.
Как сообщает местная «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах, сейчас на рынке работают ОМОН, Росгвардия и полиция – проводятся межведомственные учения.
Ранее руководство свердловского управления МВД анонсировало проведение дополнительных учений для правоохранителей из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Как сообщает местная «Комсомольская правда» со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах, сейчас на рынке работают ОМОН, Росгвардия и полиция – проводятся межведомственные учения.
Ранее руководство свердловского управления МВД анонсировало проведение дополнительных учений для правоохранителей из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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