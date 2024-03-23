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Для свердловских полицейских проведут дополнительные учения из-за теракта в «Крокусе»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Руководство свердловского управления МВД объявило о дополнительных учениях для правоохранителей, которые решили провести из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Он также заявил, что свердловская полиция старается обеспечивать безопасность на любых массовых мероприятиях.
Напомним, что на фоне теракта в Подмосковье в Свердловской области решили до 13 мая отменить культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки.
«В этой ситуации мы приняли дополнительные меры для проведения различных тренировок действий личного состава. И, вы знаете, за последние два месяца мы, наверное, каждые три дня это делаем. Потому что от нашего оперативного реагирования много что зависит»,
– приводят слова начальника главка Александра Мешкова в «ЕАН».
Он также заявил, что свердловская полиция старается обеспечивать безопасность на любых массовых мероприятиях.
Напомним, что на фоне теракта в Подмосковье в Свердловской области решили до 13 мая отменить культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки.
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