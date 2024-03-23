Для свердловских полицейских проведут дополнительные учения из-за теракта в «Крокусе»

приводят слова начальника главка Александра Мешкова в «ЕАН».

«В этой ситуации мы приняли дополнительные меры для проведения различных тренировок действий личного состава. И, вы знаете, за последние два месяца мы, наверное, каждые три дня это делаем. Потому что от нашего оперативного реагирования много что зависит»,