Более 50 гектаров торфяных пожаров потушили в Свердловской области

— сказал министр природных ресурсов и

экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года в Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров»,