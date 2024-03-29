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Более 50 гектаров торфяных пожаров потушили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Уральской авиабазы и отрядов противопожарной службы завершили работы по зимнему тушению торфяников в Свердловской области. Были ликвидированы очаги подземного горения площадью более 50 гектаров в городских округах Сухой Лог и Верхняя Пышма. А также в Артемовском, Асбестовском, Березовском, Кушвинском и Тугулымском городских округах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Напомним, уральские лесные пожарные разработали эффективную технологию, позволяющую ликвидировать до двух гектаров возгорания в день всего лишь одним бульдозером. Эта методика основана на вскрытии и раскапывании очагов возгорания, после чего торф быстро остывает за несколько часов. Когда температура опускается ниже 40° С, пожар полностью прекращается, и риск возникновения новых очагов минимизируется.
«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года в Свердловской области впервые масштабно велась работа по ликвидации тлеющих под снежным покровом торфяников, чтобы с приходом тепла они не стали причиной первых низовых пожаров»,
— сказал министр природных ресурсов и
экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Напомним, уральские лесные пожарные разработали эффективную технологию, позволяющую ликвидировать до двух гектаров возгорания в день всего лишь одним бульдозером. Эта методика основана на вскрытии и раскапывании очагов возгорания, после чего торф быстро остывает за несколько часов. Когда температура опускается ниже 40° С, пожар полностью прекращается, и риск возникновения новых очагов минимизируется.
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