Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Уральский опыт зимнего тушения тлеющих торфяников перенимают в других регионах. Министерство региональной безопасности Омской области обратилось за консультацией к экспертам Уральской авиабазы. Об этом сообщает информационный портал региона.«Совместно с омскими лесными пожарными мы обследовали ряд местных осушенных торфяных болот. Нам удалось обнаружить и нанести на карты многочисленные очаги тления, составить план их тушения и план по удержанию воды в осушительных каналах. Теперь специалисты Омской области планируют успеть до весеннего таяния снега потушить обнаруженные очаги и создать условия для предотвращения новых торфяных пожаров», — рассказал Илья Секерин.Благодаря разработке уральских лесных пожарных, одним бульдозером можно ликвидировать до двух гектаров торфяного пожара в день. Техника используется для вскрытия и раскапывания очага возгорания. После этого он гарантированно остывает за несколько часов. Когда температура торфа опускается ниже 40° С, он перестает гореть. На таких участках исключено образование новых очагов возгорания.