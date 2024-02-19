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Уральский опыт зимнего тушения тлеющих торфяников перенимают в других регионах

11.56 Воскресенье, 25 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральский опыт зимнего тушения тлеющих торфяников перенимают в других регионах. Министерство региональной безопасности Омской области обратилось за консультацией к экспертам Уральской авиабазы. Об этом сообщает информационный портал региона.

«Совместно с омскими лесными пожарными мы обследовали ряд местных осушенных торфяных болот. Нам удалось обнаружить и нанести на карты многочисленные очаги тления, составить план их тушения и план по удержанию воды в осушительных каналах. Теперь специалисты Омской области планируют успеть до весеннего таяния снега потушить обнаруженные очаги и создать условия для предотвращения новых торфяных пожаров», — рассказал Илья Секерин.

Благодаря разработке уральских лесных пожарных, одним бульдозером можно ликвидировать до двух гектаров торфяного пожара в день. Техника используется для вскрытия и раскапывания очага возгорания. После этого он гарантированно остывает за несколько часов. Когда температура торфа опускается ниже 40° С, он перестает гореть. На таких участках исключено образование новых очагов возгорания.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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