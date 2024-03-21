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Три осужденные женщины из тагильской колонии ИК-6 были помилованы
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Три женщины из ИК-6 (колония для женщин, осужденных впервые) в Нижнем Тагиле, получили помилование от Путина. Сейчас все они уже освобождены из колонии и вернулись домой.
В марте Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в первую очередь тех, у кого есть несовершеннолетние дети, беременные или родственники участвуют в специальной военной операции.
«Все три помилованных из тагильской колонии имеют более одного ребенка. У каждой по одному их малышу содержалось в Доме ребенка при ИК-6 во время отбывания ими наказания»,
— сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
В марте Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в первую очередь тех, у кого есть несовершеннолетние дети, беременные или родственники участвуют в специальной военной операции.
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