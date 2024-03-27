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Четыре года лишения свободы назначил суд в Екатеринбурге Азату Мифтахову

10.45 Пятница, 29 марта 2024
Фото: Алиса Утгоф / Вечерние ведомости
Центральный окружной военный суд вынес приговор Азату Мифтахову по делу об оправдании терроризма. Математику и бывшему аспиранту МГУ, отметившему на прошлой неделе своё 31-летие, назначили четыре года лишения свободы.

Наблюдавшие за процессом ожидали, что приговор могут вынести 29 марта, но прения сторон и оглашение приговора уместились в один день 28 марта.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина начала очередное заседание с уточнения, поступало ли к судье обращение от президента Французского математического сообщества в поддержку Мифтахова. Судья Алексей Колесников наличие такого обращения отрицает.

В начале заседания судебный пристав передал судье небольшую бумажку. После этого судья объявил перерыв и резко ушел из зала. Вернулся он спустя пару минут и спросил, не желает ли Мифтахов произнести последнее слово через ВКС. Мифтахов отказался.

Прокурор, который заявил, что к прениям был готов ещё вчера, запросил три года колонии строгого режима.

[quote]Сегодня ровно 1882 дня, как Азат Мифтахов находится в местах лишения свободы. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю Азата, он остался человеком.

В январе 2021 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. События, связанные с осуждением Азата, имели большой резонанс. Математики из США, Канады и стран Европы выступили в поддержку Азата и требовали его освобождения.

Оксимирон (по решению Минюста включенный в реестр иностранных агентов) презентовал альбом «Красота и уродство» в котором упомянул Азата в треке «Хоп-механика» — «вот кто поднял бровь, не Азат Мифтахов».

Мне сложно передать те чувства, что испытал Азат и его родные, когда 4 сентября 2023 года, при выходе из колонии по отбытию назначенного срока наказания, он вновь был задержан по новому уголовному делу.

Я всё искала аналогию, чтобы выразить одним словом свое отношение к данному делу и ничего не придумала, как назвать его фейковым.

Обвинительное заключение по этому делу укладывается в 12 страниц текста. А ему грозит за это до 5 лет лишения свободы,

— такими словами начала свою речь в прениях Сидоркина.
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Затем адвокат перешла к подробному разбору заключения экспертизы со стороны защиты, проведенной экспертом-лингвистом Еленой Новожиловой. Напомнила о том, что последние два месяца из Азата пытались сделать злостного нарушителя в колонии, а материалы оперативно-розыскных мероприятий — собраны с нарушением требований закона. Сидоркина указала, что запрос о проведении ОРД был сделан в отношении некого Семакова (по всей видимости, следователь копировал текст для запроса из другого текста и по невнимательности не изменил фамилию), неверно указан адрес регистрации Мифтахова, а подпись на запросе при наведении справок поставило ненадлежащее должностное лицо. Кроме того, Сидоркина напомнила, что экспертами со стороны обвинения была использована устаревшая методика 2014 года, допустившая исследование прямой речи в пересказе, что нельзя делать согласно новой методике 2022 года.


Елена Горбань и Азат Мифтахов. Фото Дарья Суродина / Вечерние ведомости


С речью в прениях выступила защитница и жена Азата Елена Горбань. Она указала на противоречия в фабуле обвинения. «Обвинение утверждает, что Азат имел целью обратиться к большому числу осужденных ИК-17 для убеждения их в оправданности определенных действий. Однако из показаний свидетелей складывается картина, будто Азат непредумышленно, на эмоциях совершил спонтанное высказывание, обращенное к одному конкретному человеку (Трушкову Е.А.), и был случайно услышан находившимися рядом людьми», — сказала Горбань. Также она отметила, что Мифтахов не мог оставаться активным участником какой-либо террористической организации, так как находился в тюрьме. Она напомнила и о том, что Азат осознавал степень опасности в случае публичной огласки подобных высказываний среди осужденных, что подтверждает Трушков в своих показаниях.


Фото: Алиса Утгоф / Вечерние ведомости


Журналистам разрешили снять первые три минуты слова Азата Мифтахова, но после его слов «… тем самым государство проявляет свою террористическую сущность, на что анархисты указывали перед прошлыми президентскими выборами, выходя на улицы с лозунгом «ФСБ — главный террорист». <...>. Сейчас мы видим, как вся внешняя и внутренняя политика государства свелась к конвейеру убийств и запугивания», — судья прервал выступление и запретил вести видеосъемку далее, словами «пожалуйста, про внешнею и внутреннею политику, про ФCБ и обвинение в терроризме <...> воздержитесь от таких выступлений в последующем. Предмет доказан? Вам опредлен?»

Азат продолжил читать свою речь. Полность ее можно прочитать в канале, рассказывающем о его уголовном преследовании.

Жена Азата в своем телеграм-канале затем высказала предположение, что более жестокое, чем требовал прокурор, наказание связано с его последним словом.

[quote]Его Азат говорил с пониманием всех возможных последствий и ни о чём не жалеет. Сформулировала задачу так: пусть будет максималка по этому делу, но без новых уголовных дел за этот текст

— сказала супруга осуждённого
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Речи адвоката, защитницы и самого Азата Мифтахова заканчивались аплодисментами слушателей.

Напомним, что ранее Азат был осуждён по делу о хулиганстве и приговорён к шести годам колонии. Тогда следствие пришло к выводу, что он бросил дымовую шашку в окно офиса партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино. Мифтахов, в отличие от остальных обвиняемых по тому делу, виновным себя не признал — а обвинение против него во многом строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который якобы узнал математика по его выразительным бровям. Еще двое обвиняемых — Елена Горбань и Андрей Ейкин — признали вину и получили условные сроки.

Сразу после отбытия наказания по первому делу, 4 сентября 2023 года, Мифтахов был задержан на выходе из колонии в Кировской области, и ему предъявили обвинение по новому делу – об оправдании терроризма.

Срок по новому делу в виде 4 лет лишения свободы, согласно приговору судьи Алексея Колесникова, Мифтахов начнёт отбывать в тюрьме – там он должен провести 2 года и 6 месяцев, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. При этом судья постановил, что в срок лишения свободы Мифтахову зачтётся время его содержания в СИЗО из расчёта один день за один день – таким образом, фактически в тюрьме (до перевода в колонию строгого режима) Мифтахов должен провести менее двух лет.

Новый срок Азат получил за якобы одобрение в разговоре с сокамерником действий анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего в 2018 году взрыв у здания ФСБ в Архангельске, подробнее об этом «Вечерние ведомости» писали в предыдущем репортаже.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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