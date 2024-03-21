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В военном суде в Екатеринбурге допросили Азата Мифтахова и засекреченного свидетеля обвинения по его делу

19.44 Среда, 27 марта 2024
Фото: Алиса Утгоф / Вечерние ведомости
Сегодня в Центральном окружном военном суде прошло очередное заседание по делу Азата Мифтахова, которого обвиняют в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ).

Суд начался с допроса засекреченного свидетеля обвинения — в деле он проходит как «Наумов», но его настоящие данные скрыты. На допросе «Наумова» в зале суда запретили присутствовать кому-либо кроме подсудимого, его защитников и прокурора — несмотря на то, что допрашивали свидетеля по видеосвязи с изменённым голосом. О ходе допроса этого свидетеля информировал телеграм-канал FreeAzat!.


Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости


После завершения допроса засекреченного свидетеля в зал запустили родственников Азата – маму и отчима, а также слушателей и журналистов. Однако не все слушатели смогли попасть в зал — там было всего 21 место, а желающих присутствовать на заседании было около 30.

В начале открытой части заседания адвокат попросила признать возбуждение уголовного дела незаконными и исключить все полученные в ходе его расследования доказательства. Защита ходатайствовала об исключении результатов оперативно-розыскных действий, указывая на то, что запрос о их проведении был сделан в отношении некого Семакова (по всей видимости, следователь копировал текст для запроса из другого текста и по невнимательности не изменил фамилию), неверно указан адрес регистрации Мифтахова, а подпись о запросе при наведении справок поставило ненадлежащее должностное лицо. Кроме того, по мнению защиты, экспертами была использована устаревшая методика 2014 года, допустившая исследование прямой речи в пересказе. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, заявив, что возбуждение дела произошло в соответствии с законом.


Фото: Алиса Утгоф / Вечерние ведомости


Далее допросили самого Азата Мифтахова.Во время допроса подсудимый рассказал, что у него завязался спор с заключенным Трушковым на тему несостыковок в новостном репортаже о занятии российскими войсками Бахмута. Математик также заявил, что не был лично знаком со Жлобицким. Свои взгляды он открыто не выражал, так как знал о возможной ответственности по статьям о дискредитации использования российской армии и оправдании терроризма. Мифтахов сообщил, что открыто мог дискутировать только с Трушковым «поскольку ему доверял и считал, что мог при нём называть все вещи своими именами».

Кроме того, в ходе допроса стороной защиты Азат Мифтахов заявил об угрозах возбуждения других уголовных дел от сотрудников ФСБ и центра по борьбе с экстремизмом. По словам Мифтахова, при его аресте по первому делу (о поджоге офиса «Единой России» — прим.ред.) в феврале 2019 года силовики предупредили, что если им не удастся предъявить ему обвинение о в нападении на офис «Единой России», то они добавят обвинение в покушении на теракт из-за обнаруженного взрывного устройства в Балашихе.

На вопросы судьи и прокурора Азат Мифтахов отвечать отказался.


Азат Мифтахов и его супруга и защитница Елена Горбань. Фото: Алиса Утгоф / Вечерние ведомости


Судебное заседание, на котором ожидаются прения сторон и последнее слово Азата, должно состояться завтра, 28 марта в 16.00.


Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости


Напомним, что сейчас Мифтахова обвиняют в оправдании терроризма за фразу, якобы сказанную им в разговоре с сокамерниками во время просмотра телевизора и «выражающую одобрение» действий Михаила Жлобицкого, устроившего в 2018 году взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске. По этой статье Мифтахову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, либо штраф на сумму до 1 миллиона рублей

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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