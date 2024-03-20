В Нижнем Тагиле поймали подростков, выкладывавших камни на железнодорожные пути





– рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении на транспорте МВД по УрФО. «Стражи порядка напомнили о том, как может быть опасно вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Наложение посторонних предметов на рельсы влечет за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувший вторник, 26 марта, сотрудники линейного отдела МВД Нижнего Тагила поймали малолетних нарушителей, которые выкладывали камни железнодорожные пути. О детях сообщили машинисты, заметившие их не в первый раз.Детей видели на 472-м километре перегона станций Исеть – Аять. Когда сотрудники полиции прибыли на место, они увидели, что ребята гуляли в зоне интенсивного движения поездов. Нарушители были 2013 и 2014 годов рождения, а камни они выкладывали на рельсы, как выяснилось, из детского любопытства.Об опасных шалостях малолетних нарушителей транспортные полицейские сообщили законным представителям ребят, а, когда те приехали за детьми, правоохранители провели и с детьми, и со взрослыми, профилактическую беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта.Сейчас в отношении законных представителей несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности по части 1 статью 5.35 КоАП РФ.