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В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина на двух участках. Перекрытие необходимо для модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Работы будут проводиться с 15 апреля по 30 октября 2024 года на участках Мичурина: от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей.
На движение общественного транспорта работы не повлияют.
Работы будут проводиться с 15 апреля по 30 октября 2024 года на участках Мичурина: от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей.
«На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Тверитина – Луначарского – Большакова»,
– рассказали в администрации.
На движение общественного транспорта работы не повлияют.
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