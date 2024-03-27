В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина





– рассказали в администрации. «На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Тверитина – Луначарского – Большакова»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина на двух участках. Перекрытие необходимо для модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.Работы будут проводиться с 15 апреля по 30 октября 2024 года на участках Мичурина: от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей.На движение общественного транспорта работы не повлияют.