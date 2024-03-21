Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Полину Гайнулину. В последний раз девушка связывалась с родными 17 марта. Сейчас её ищут сотрудники полиции и волонтёры.
Девушка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с зелёными глазами и чёрными длиной до плеч волосами. Была одета в чёрные джинсы, белую футболку с надписью «Black Lion», чёрную куртку с капюшоном с окантовкой фиолетового цвета.
Сообщить о местонахождении девушки можно руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону +7-900-044-02-20 или старшему координатору Евгению +7-900-214-70-26.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №1. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, правоохранители просят обращаться по телефону +7-343-356-42-01 или «112», «102».
Девушка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с зелёными глазами и чёрными длиной до плеч волосами. Была одета в чёрные джинсы, белую футболку с надписью «Black Lion», чёрную куртку с капюшоном с окантовкой фиолетового цвета.
Сообщить о местонахождении девушки можно руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по телефону +7-900-044-02-20 или старшему координатору Евгению +7-900-214-70-26.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №1. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, правоохранители просят обращаться по телефону +7-343-356-42-01 или «112», «102».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге подозреваемый в разбое и сутенерстве сиганул с балкона и сломал ноги, пытаясь сбежать от силовиков
21 марта 2024
21 марта 2024
В Екатеринбурге появился памятник театральному зрителю
21 марта 2024
21 марта 2024