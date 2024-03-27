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Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

14.22 Среда, 27 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с экстренной посадкой самолёта «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге, который летел из Карши (Узбекистан) в Москву.

«Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортной прокуратуры»,

– сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.


Там также уточнили, что самолёт успешно сел в Кольцово в 09.46 и что в результате вынужденной посадки никто не пострадал.

Напомним, что причиной посадки стал сигнал датчика технической неисправности системы обеспечения гидравлической жидкостью.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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