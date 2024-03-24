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Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Карши (Узбекистан) в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Воздушное судно посадили на запасном аэродроме «Кольцово».
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на борту сработал датчик, указавший на неисправность одной из гидросистем.
Сейчас борт ждёт проверка.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на борту сработал датчик, указавший на неисправность одной из гидросистем.
«Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полёта принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно»,
– говорится в сообщении «Уральских Авиалиний».
Сейчас борт ждёт проверка.
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