Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге





– говорится в сообщении «Уральских Авиалиний». «Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полёта принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Карши (Узбекистан) в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Воздушное судно посадили на запасном аэродроме «Кольцово».Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на борту сработал датчик, указавший на неисправность одной из гидросистем.Сейчас борт ждёт проверка.