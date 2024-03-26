Таджикская диаспора в Свердловской области попросила своих земляков избегать провокаций

– сказал Фарух Мирзоев.

«Чтобы избежать каких-либо конфликтов, было решено донести до граждан Таджикистана некоторые установки. Мы просим не участвовать в массовых мероприятиях, не ходить толпами, не провоцировать и не отвечать на провокации. Также желательно не находиться на улицах после 22.00. В священный для мусульман Рамадан надо совершать дуа за погибших и пострадавших, проявлять милосердие и терпение»,