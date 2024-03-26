Возрастное ограничение 18+

Таджикская диаспора в Свердловской области попросила своих земляков избегать провокаций

10.51 Среда, 27 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Таджикская диаспора в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холл» призывала своих земляков к терпению и попросила не провоцировать и не реагировать на провокации. Также граждан Таджикистана попросили не выходить на улицу после 22.00.

Об этом сообщает URA.RU, приводя слова руководителя региональной Ассоциации национально-культурных объединений» и главы общества таджикской культуры «Сомон» Фаруха Мирзоева.

«Чтобы избежать каких-либо конфликтов, было решено донести до граждан Таджикистана некоторые установки. Мы просим не участвовать в массовых мероприятиях, не ходить толпами, не провоцировать и не отвечать на провокации. Также желательно не находиться на улицах после 22.00. В священный для мусульман Рамадан надо совершать дуа за погибших и пострадавших, проявлять милосердие и терпение»,

– сказал Фарух Мирзоев.


Он также отметил, что к подобным мерам своим граждан призвали во всех регионах России через генконсульства.

Напомним, что обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая 2024 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жителей Свердловской области призвали не поддаваться на провокации незнакомцев
26 марта 2024
В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
23 марта 2024
На разборе завалов «Крокус Сити Холла» работают волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского колледжа
24 марта 2024
Для свердловских полицейских проведут дополнительные учения из-за теракта в «Крокусе»
26 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Раскрой убийства. Из каких материалов шили дело екатеринбургского предпринимателя, которого обвиняют в страшном преступлении

Накануне вердикта вспоминаем дыры, заплатки, белые нитки и чужие мерки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:55 Замдиректора крупной уральской компаний отдал мошенникам более семи миллионов рублей
11:06 Директор екатеринбургского ТЮЗа покидает свой пост
10:51 Таджикская диаспора в Свердловской области попросила своих земляков избегать провокаций
10:28 Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
10:14 В Екатеринбурге будут судить молодую мать, выставившую на мороз новорождённого сына
09:43 В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал ребёнок и остался жив
21:04 Клещи активизировались в Свердловской области
21:03 Екатеринбуржец лихачил пьяным на улицах Кировграда
19:51 Социологический опрос от «Спецавтобазы» появился в Интернете
19:34 Свердловской области не хватает постовых и участковых
19:00 Красноуфимец на 16 лет лишится свободы за двойное убийство в режевском селе
18:23 Граната на чердаке привела к эвакуации жилого дома в Каменске-Уральском
18:07 В Свердловской области приостанавливают мероприятия, не отвечающие антитеррористической защищённости
17:20 Жителей Свердловской области призвали не поддаваться на провокации незнакомцев
16:59 В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, загубившего собаку и угрожавшего жене
16:31 В Нижнем Тагиле с легковушкой столкнулся танк
16:01 Для свердловских полицейских проведут дополнительные учения из-за теракта в «Крокусе»
15:37 Начальник свердловского МВД заявил, что в регионе стало безопаснее
15:04 На Тюменском тракте в Пышминском районе изменили схему движения из-за состояния дороги
14:33 В Екатеринбурге вынесли приговор лже-электрику за кражу сбережений пожилой женщины
13:54 Свердловская область подала заявку в Минэкономаразвития на расширение площади «Титановой долины»
13:22 В Екатеринбурге неизвестный оставил коробку возле трамвайных путей
12:37 Екатеринбургские садоводы пожаловались Путину на поборы
12:04 На Кольцовском тракте разбился водитель Toyota
11:39 Таможенники задержали фуру с копиями документов с данными свердловчан
11:07 Бастрыкин потребовал доклад о случившемся в свердловской шахте «Кальинская»
Все новости Свердловской области
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
17:52 В Балтиморе спасатели ищут семь человек после обрушения моста
16:56 Во время протеста фермеров в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ
16:12 Московский городской суд продлил арест Эвану Гершковичу до 30 июня
15:51 В Москве задержана замруководителя ФТС России
15:10 Спикер ГД Володин высказался о моратории на смертную казнь в РФ
17:01 В ГД после теракта прорабатывают закон о вооруженной охране торговых центров
16:03 В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:46 Глава комитета ГД Крашенинников после теракта высказался о смертной казни
12:48 Суд заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл»
13:58 МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус сити холле»
11:57 Двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны в Брянской области
18:15 В Дагестане пьяный росгвардеец на американском внедорожнике насмерть сбил ребенка
17:24 ЛГБТ* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
16:24 Юристы: фраза пресс-секретаря президента подпадает под статью о «дискредитации ВС»
14:16 На полярной станции в Антарктиде появилась мобильная связь
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
Все новости России и мира
11:55 Замдиректора крупной уральской компаний отдал мошенникам более семи миллионов рублей
11:06 Директор екатеринбургского ТЮЗа покидает свой пост
10:51 Таджикская диаспора в Свердловской области попросила своих земляков избегать провокаций
10:28 Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
10:24 В Пермском крае должники прошли медосмотр после вмешательства судебного пристава
10:14 В Екатеринбурге будут судить молодую мать, выставившую на мороз новорождённого сына
09:43 В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал ребёнок и остался жив
21:04 Клещи активизировались в Свердловской области
21:03 Екатеринбуржец лихачил пьяным на улицах Кировграда
19:51 Социологический опрос от «Спецавтобазы» появился в Интернете
19:34 Свердловской области не хватает постовых и участковых
19:00 Красноуфимец на 16 лет лишится свободы за двойное убийство в режевском селе
18:23 Граната на чердаке привела к эвакуации жилого дома в Каменске-Уральском
18:07 В Свердловской области приостанавливают мероприятия, не отвечающие антитеррористической защищённости
17:20 Жителей Свердловской области призвали не поддаваться на провокации незнакомцев
16:59 В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, загубившего собаку и угрожавшего жене
16:31 В Нижнем Тагиле с легковушкой столкнулся танк
16:01 Для свердловских полицейских проведут дополнительные учения из-за теракта в «Крокусе»
15:37 Начальник свердловского МВД заявил, что в регионе стало безопаснее
15:04 На Тюменском тракте в Пышминском районе изменили схему движения из-за состояния дороги
14:33 В Екатеринбурге вынесли приговор лже-электрику за кражу сбережений пожилой женщины
14:08 Ученые ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач
14:00 Валерий Сухих: Регион готовится к главному празднику страны
13:54 Свердловская область подала заявку в Минэкономаразвития на расширение площади «Титановой долины»
13:22 В Екатеринбурге неизвестный оставил коробку возле трамвайных путей
12:37 Екатеринбургские садоводы пожаловались Путину на поборы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK