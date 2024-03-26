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Таджикская диаспора в Свердловской области попросила своих земляков избегать провокаций
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Таджикская диаспора в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холл» призывала своих земляков к терпению и попросила не провоцировать и не реагировать на провокации. Также граждан Таджикистана попросили не выходить на улицу после 22.00.
Об этом сообщает URA.RU, приводя слова руководителя региональной Ассоциации национально-культурных объединений» и главы общества таджикской культуры «Сомон» Фаруха Мирзоева.
Он также отметил, что к подобным мерам своим граждан призвали во всех регионах России через генконсульства.
Напомним, что обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая 2024 года.
Об этом сообщает URA.RU, приводя слова руководителя региональной Ассоциации национально-культурных объединений» и главы общества таджикской культуры «Сомон» Фаруха Мирзоева.
«Чтобы избежать каких-либо конфликтов, было решено донести до граждан Таджикистана некоторые установки. Мы просим не участвовать в массовых мероприятиях, не ходить толпами, не провоцировать и не отвечать на провокации. Также желательно не находиться на улицах после 22.00. В священный для мусульман Рамадан надо совершать дуа за погибших и пострадавших, проявлять милосердие и терпение»,
– сказал Фарух Мирзоев.
Он также отметил, что к подобным мерам своим граждан призвали во всех регионах России через генконсульства.
Напомним, что обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая 2024 года.
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