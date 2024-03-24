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Суд заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл».
Все они арестованы до 22 мая 2024 года, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
По данным суда, речь о четырех фигурантах, обвиняемых по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт):
Мирзоев Далерджон (в суде заявили, что он признал вину в полном объеме),
Файзов Мухаммадсобир,
Фаридуни Шамсидин,
Рачабализода Саидакрами Муродали (в суде заявили, что он признал вину).
По последним данным СК РФ, с места трагедии было изъято «4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие».
«При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — добавили в СКР.
Продолжается опознание тел погибших. По информации СК, на данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети.
Все они арестованы до 22 мая 2024 года, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
По данным суда, речь о четырех фигурантах, обвиняемых по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт):
Мирзоев Далерджон (в суде заявили, что он признал вину в полном объеме),
Файзов Мухаммадсобир,
Фаридуни Шамсидин,
Рачабализода Саидакрами Муродали (в суде заявили, что он признал вину).
По последним данным СК РФ, с места трагедии было изъято «4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие».
«При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — добавили в СКР.
Продолжается опознание тел погибших. По информации СК, на данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети.
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