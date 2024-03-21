Клещи активизировались в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Снег ещё не стаял, но клещи — этот самый страшный «зверь» российских лесов — уже проснулись и начали кошмарить уральцев. По сообщению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, появились первые укушенные.«Начался клещевой сезон», — предупреждает свердловский Роспотребнадзор. Первой жертвой клеща в этом году стал ребёнок дошкольного возраста. В понедельник он был за городом, где и слишком близко познакомился с опасным насекомым. По возвращении в город малышу на всякий случай поставили противоклещевой иммуноглобулин.Начало нынешнего клещевого сезона практически совпало с прошлогодним — в 2023 году первого свердловчанина клещ укусил 24 марта. По статистике, всего сезон, который завершился 30 октября, в медучреждения области обратилось 23 тысячи укушенных клещами. Отмечается, что это вдвое меньше, чем было пострадавших от присасывания клещей в 2022 году. И чуть больше, чем вдвое в 2023 году ставился диагноз «клещевой вирусный энцефалит». Болезнь была подтверждена у 83 человек.