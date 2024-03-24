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Социологический опрос от «Спецавтобазы» появился в Интернете
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза» решило проверить, как жители Екатеринбурга и других городов области относятся к сортировке мусора, насколько удобен график вывоза мусора с контейнерных площадок и каким образом производится оплата за эту услугу. Чтобы выяснить это, региональный оператор обратился к самим свердловчанам с просьбой пройти небольшой соцопрос.
Соответствующая небольшая анкета от «Спецавтобазы» появилась на платформе «Яндекс.Формы». Перейти на неё можно с официального сайта регионального оператора, нажав на кнопку «Прими участие в исследовании». Анкета анонимная, но некоторые данные о себе предоставить всё же потребуется — пол, возраст и пункт проживания. Анкета содержит следующие пункты: «Кто отвечает за содержание контейнерной площадки, в том числе за ее уборку?», «Как вы оцениваете состояние вашей контейнерной площадки?», «Насколько далеко от вас расположена ближайшая контейнерная площадка, которой вы пользуетесь?» и другие.
Цель опроса от «Спецавтобазы» – определить текущий уровень осведомленности и вовлеченности граждан в систему обращения с отходами. Кроме того, полученные данные будут учитываться при дальнейшем внедрении системы раздельного накопления отходов.
Соответствующая небольшая анкета от «Спецавтобазы» появилась на платформе «Яндекс.Формы». Перейти на неё можно с официального сайта регионального оператора, нажав на кнопку «Прими участие в исследовании». Анкета анонимная, но некоторые данные о себе предоставить всё же потребуется — пол, возраст и пункт проживания. Анкета содержит следующие пункты: «Кто отвечает за содержание контейнерной площадки, в том числе за ее уборку?», «Как вы оцениваете состояние вашей контейнерной площадки?», «Насколько далеко от вас расположена ближайшая контейнерная площадка, которой вы пользуетесь?» и другие.
Цель опроса от «Спецавтобазы» – определить текущий уровень осведомленности и вовлеченности граждан в систему обращения с отходами. Кроме того, полученные данные будут учитываться при дальнейшем внедрении системы раздельного накопления отходов.
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