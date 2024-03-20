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В Екатеринбурге планируют построить большую мечеть

19.12 Понедельник, 25 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Администрация города Екатеринбурга выдала разрешение на строительство мечети духовного управления мусульман Свердловской области, — сообщает «ФедералПресс». Большое мусульманское молитвенное архитектурное сооружение должно появиться на Серовском тракте, неподалёку от Шувакишского лесопарка.

Новая екатеринбургская мечеть будет способна одновременно вмещать 500 человек. По проекту, она будет двухярусной, а по четырём её сторонам возвысятся башни минаретов, как и основное здание, увенчанные зелёными куполами. Территорию вокруг мечети оформят под пешеходные дорожки для прохода и прогулок верующих. Дата начала строительства не называется, но по словам председателя центрального муфтията Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарина, воплощение проекта начнётся после 10 апреля, когда закончится Ураза-Байрам. Выданные же разрешительные документы указывают, что строительство должно завершиться к 20 марта 2026 года.

Мечеть екатеринбургским мусульманам обещана уже давно. Изначально предполагалось построить её неподалёку от здания цирка. Существовала даже идея устроить в этом месте Площадь трёх религий. На деле же религиозно-культовых мест для мусульман за последние годы в Екатеринбурге становилось меньше. Так, на проспекте Космонавтов незадолго до прокладки там трамвайных путей до Верхней Пышмы была закрыта небольшая окраинная мечеть. А возле цирка после сноса недостроенной телебашни и перед строительством ледовой арены УГМК была снесена мечеть Нур-Усман, которая считалась временной, используемой мусульманами до появления большой мечети.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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