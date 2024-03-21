Администрацию Верхней Пышмы обязали проверить ряд домов на аварийность





– уточнили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры. «В частности, по периметру домов на фасадах обнаружены многочисленные трещины, следы намокания, наличие разрушений, трещин, неисправное состояние лестниц и иные нарушения, которые являются основанием для признания многоквартирных домов непригодными для проживания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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По иску прокурора на администрацию Верхней Пышмы возложили обязанность проверить ряд многоквартирных домов по улице Победы на их аварийность. Поводом для иска стали нарушения, выявленные специалистами свердловского департамента строительного надзора.Там также подчеркнули, что администрация муниципалитета по результатам рассмотрения заключения органа жилищного надзора не инициировала созыв межведомственной комиссии и отказала в оценке многоквартирных домов, сославшись на то, что обращений и заключений специализированных организаций от жильцов не было. Прокуратура с такой позицией не согласилась и подала иск в Верхнепышминский городской суд с требованием о признании незаконным бездействия администрации городского округа и возложении на администрацию обязанности провести заседание межведомственной комиссии.Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, признав действия администрации незаконным и обязав её в течение шести месяцев организовать заседание специальной комиссии.Решение ещё не вступило в законную силу.