В Екатеринбурге за две недели зарегистрировали 232 нарушений ПДД таксистами





– подчеркнули в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание водителей, что проведение целевых мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, допущенных водителями такси продлится вплоть до 31 мая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в рамках рейда «Нелегальный перевозчик. Такси», который проводился местной Госавтоинспекцией с 11 по 24 марта, зарегистрировали 232 нарушения требований дорожной безопасности таксистами.За это время 46 водителей было поймано на оказании услуг такси без водительских прав. Один таксист оказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 33 водителя ездили непристёгнутыми. Также у 26 таки обнаружились неисправности, при которых запрещено продолжать эксплуатацию автомобиля, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.