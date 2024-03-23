Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах
Фото: Вечерние ведомости
Несколько СМИ рассказали, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах. Читатели прислали фото «документа» с данной просьбой.
С арендаторов требуют немедленно предоставить данные всех сотрудников из стран Центральноазиатского региона (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан). За несвоевременную передачу информации арендодатели угрожают наложить штраф в размере 3000 рублей.
С арендаторов требуют немедленно предоставить данные всех сотрудников из стран Центральноазиатского региона (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан). За несвоевременную передачу информации арендодатели угрожают наложить штраф в размере 3000 рублей.
«И раньше служба безопасности интересовалась данными об иностранных сотрудниках. Но впервые собирают паспортные данные, да еще и в такой сжатый срок»,
— рассказал E1 представитель одного из заведений в «Гринвиче».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Представители «Гринвича» подали иск на бельгийский банк на сумму 4,8 миллиона долларов
23 марта 2024
23 марта 2024