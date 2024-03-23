СМИ сообщают, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах





— рассказал E1 представитель одного из заведений в «Гринвиче». «И раньше служба безопасности интересовалась данными об иностранных сотрудниках. Но впервые собирают паспортные данные, да еще и в такой сжатый срок»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Несколько СМИ рассказали, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах. Читатели прислали фото «документа» с данной просьбой.С арендаторов требуют немедленно предоставить данные всех сотрудников из стран Центральноазиатского региона (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан). За несвоевременную передачу информации арендодатели угрожают наложить штраф в размере 3000 рублей.