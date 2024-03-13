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Что за «зверь» такой криптозоология объяснят в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
Бесплатная образовательная лекция на тему криптозоологии пройдёт в Ельцин Центре через неделю. Её автор, кандидат исторических наук Антон Кочнев, в частности, объяснит, почему это популярное течение научной мысли, на самом деле не более, чем псевдонаука.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ, Антон Кочнев ещё и биоархеолог (то есть, археолог, специализирующийся на останках древних существ). Чем же криптозоология так уж отличается от биоархеологии? Как она зародилась и что именно «изучает»? Лектор коснётся и таких некогда популярных, а теперь почти забытых криптосозданий, как снежный человек и лох-несское чудовище.
Лекция Антона Кочнева «Криптозоология: какие звери не прячутся от людей?» входит в цикл «Лженаука: бороться или смириться?», запущенный Ельцин Центром. Попасть на неё 28 марта можно будет бесплатно, но рекомендуется предварительно зарегистрироваться на сайте. Начало запланировано на семь часов вечера, а приблизительная продолжительность лекции — два часа.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ, Антон Кочнев ещё и биоархеолог (то есть, археолог, специализирующийся на останках древних существ). Чем же криптозоология так уж отличается от биоархеологии? Как она зародилась и что именно «изучает»? Лектор коснётся и таких некогда популярных, а теперь почти забытых криптосозданий, как снежный человек и лох-несское чудовище.
Лекция Антона Кочнева «Криптозоология: какие звери не прячутся от людей?» входит в цикл «Лженаука: бороться или смириться?», запущенный Ельцин Центром. Попасть на неё 28 марта можно будет бесплатно, но рекомендуется предварительно зарегистрироваться на сайте. Начало запланировано на семь часов вечера, а приблизительная продолжительность лекции — два часа.
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