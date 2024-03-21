Возрастное ограничение 18+
ФСИН сожгла исправительную колонию в Ивделе
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На территории исправительной колонии общего режима №62, что расположена в городе Ивдель, прошёл масштабный пожар, - сообщает телеграм-канал «Беседка Ивделя». Однако присутствовавшие пожарные не торопились тушить деревянные постройки, а со стороны любовались огнём.
Пожар в исправительной колонии устроили сами сотрудники Главного управления федеральной службы исполнения наказаний. И сделано это было планово, для уничтожения обветшавших, заброшенных построек. Вот и огнеборцев позвали не тушить пожар, а понаблюдать, чтобы он не перебросился на другие, не приговорённые к сожжению строения.
Согласно информации, предоставленной начальником пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александром Левченко, ИК №62 ликвидируется. Заключённые были переведены в другие места отбывания наказаний. Ликвидации также подлежат исправительные колонии в Тавде и в Гарях.
Справка ГУФСИН говорит о том, что ФКУ исправительная колония №62 ГУФСИН России по Свердловской области находится в полутора тысячах километрах от Екатеринбурга. Она предназначалась для отбывания наказания приговорённых к лишению свободы мужского пола и рассчитана была на одновременное пребывание 580 человек. При колонии работали школа, кузница и лесообрабатывающие мастерские.
Пожар в исправительной колонии устроили сами сотрудники Главного управления федеральной службы исполнения наказаний. И сделано это было планово, для уничтожения обветшавших, заброшенных построек. Вот и огнеборцев позвали не тушить пожар, а понаблюдать, чтобы он не перебросился на другие, не приговорённые к сожжению строения.
Согласно информации, предоставленной начальником пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александром Левченко, ИК №62 ликвидируется. Заключённые были переведены в другие места отбывания наказаний. Ликвидации также подлежат исправительные колонии в Тавде и в Гарях.
Справка ГУФСИН говорит о том, что ФКУ исправительная колония №62 ГУФСИН России по Свердловской области находится в полутора тысячах километрах от Екатеринбурга. Она предназначалась для отбывания наказания приговорённых к лишению свободы мужского пола и рассчитана была на одновременное пребывание 580 человек. При колонии работали школа, кузница и лесообрабатывающие мастерские.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
21 марта 2024
21 марта 2024
Организатору нарколаборатории в Режевском районе устроили 11 с половиной лет «отпуска»
19 марта 2024
19 марта 2024