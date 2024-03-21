Прокуратура начала проверку из-за сорвавшейся на голову екатеринбуржца глыбы льда

– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина, на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи»,