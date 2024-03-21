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Прокуратура начала проверку из-за сорвавшейся на голову екатеринбуржца глыбы льда
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга намерена найти ответственного за обслуживание дома на Вайнера, 9А, с крыши которого на голову 19-летнего парня упала ледяная глыба. Ведомство организовало проверку.
По данным надзорного органа, обслуживанием этого дома занимается УК «Народная».
Пострадавший от падения наледи сейчас находится в больнице, где сейчас проходит обследование.
По данным надзорного органа, обслуживанием этого дома занимается УК «Народная».
«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина, на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи»,
– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Пострадавший от падения наледи сейчас находится в больнице, где сейчас проходит обследование.
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