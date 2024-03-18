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В центре Екатеринбурга на мужчину сорвалась глыба льда
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
В центре Екатеринбурга, рядом с отделением Ленинского районного отдела судебных приставов на Вайнера 9А, мужчине на голову упала глыба льда.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, прохожие вызывали мужчине скорую. Также, судя по опубликованному фото, от ледяной напасти пострадал стоящий рядом автомобиль.
Этот мужчина не первая жертва екатеринбургской наледи. Ранее из-за сорвавшейся с крыши глыбы пострадал трёхлетний мальчик.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, прохожие вызывали мужчине скорую. Также, судя по опубликованному фото, от ледяной напасти пострадал стоящий рядом автомобиль.
Этот мужчина не первая жертва екатеринбургской наледи. Ранее из-за сорвавшейся с крыши глыбы пострадал трёхлетний мальчик.
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