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Жителей Ивделя напугал «пожар» в бывшей колонии
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня утром в Ивделе местные жители заметили дым, который поднимался со стороны исправительной колонии №62. Очевидцы предположили, что там был пожар, но в ГУФСИН и МЧС эту версию опровергли.
Екатеринбургской «Комсомольской правде» в пресс-службе свердловского управления ФСИН сообщили, что там сейчас сжигаются старые деревянные конструкции, уточнив, что всё это проводится под контролем специалистов МЧС и городского главы.
Официальный представитель ГУФСИН в регионе также подчеркнул, что ИК-66 давно расформировали – заключённых и сотрудников колонии там нет.
Екатеринбургской «Комсомольской правде» в пресс-службе свердловского управления ФСИН сообщили, что там сейчас сжигаются старые деревянные конструкции, уточнив, что всё это проводится под контролем специалистов МЧС и городского главы.
Официальный представитель ГУФСИН в регионе также подчеркнул, что ИК-66 давно расформировали – заключённых и сотрудников колонии там нет.
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