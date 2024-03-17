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По «Пехотинскому морю» решили поплавать зататуированная красавица и автобус
Стоп-кадр видео из соцсетей
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев которую уже весну появляется огромная лужа, которую местные остряки успели наречь «Пехотинским морем». Ну, или «морем на Пехотинцев».
Меж тем, жителям района не до шуток — «Пехотинское море» крайне сложно преодолевать и пешеходом, и транспортным средствам. Привлечь внимание к проблеме решила популярная уральская блогерша Света Ананас-Бонор. И сделала она это предельно оригинально, креативно и провокативно.
На видео, слитом вчера в Интернет, можно понаблюдать за тем, как происходила антиреклама «Пехотинского моря». На ещё заснеженный «брег морской» подъехал джип. Переодевшись в не по сезону открытый, практически купальный костюм, из него вышла Света Ананас. Она надула большой, чуть ли не в два её роста сап, и пустилась бороздить просторы «Пехотинского моря». На радость зевак.
Внимание к проблеме залитой водой улицы Свете Ананас привлечь действительно удалось — сегодня видео с её заплывом по огромной луже широко расходится по соцсетям, публикуется екатеринбургскими СМИ и обсуждается в комментариях. Правда, едва ли не половина комментариев посвящены не столько луже, сколько внешности «мореплавателя». И, приходится признать, что среди екатеринбуржцев море закостенелых сексистов и морализаторов, которых дико раздражает не безобразие на дороге, а откровенный наряд красавицы, её дреды и многочисленные татуировки.
Меж тем, сегодня стало известно, что в водах «моря на Пехотинцев» крепко застрял автобус. Его водитель рискнул пересечь «морские просторы», понадеявшись, видимо, на высоту колёс и мощность своего «корабля», да просчитался. И если уж автобус застревает в луже на улице Пехотинцев, то что говорить о легковых автомобилях.
Меж тем, жителям района не до шуток — «Пехотинское море» крайне сложно преодолевать и пешеходом, и транспортным средствам. Привлечь внимание к проблеме решила популярная уральская блогерша Света Ананас-Бонор. И сделала она это предельно оригинально, креативно и провокативно.
На видео, слитом вчера в Интернет, можно понаблюдать за тем, как происходила антиреклама «Пехотинского моря». На ещё заснеженный «брег морской» подъехал джип. Переодевшись в не по сезону открытый, практически купальный костюм, из него вышла Света Ананас. Она надула большой, чуть ли не в два её роста сап, и пустилась бороздить просторы «Пехотинского моря». На радость зевак.
Внимание к проблеме залитой водой улицы Свете Ананас привлечь действительно удалось — сегодня видео с её заплывом по огромной луже широко расходится по соцсетям, публикуется екатеринбургскими СМИ и обсуждается в комментариях. Правда, едва ли не половина комментариев посвящены не столько луже, сколько внешности «мореплавателя». И, приходится признать, что среди екатеринбуржцев море закостенелых сексистов и морализаторов, которых дико раздражает не безобразие на дороге, а откровенный наряд красавицы, её дреды и многочисленные татуировки.
Меж тем, сегодня стало известно, что в водах «моря на Пехотинцев» крепко застрял автобус. Его водитель рискнул пересечь «морские просторы», понадеявшись, видимо, на высоту колёс и мощность своего «корабля», да просчитался. И если уж автобус застревает в луже на улице Пехотинцев, то что говорить о легковых автомобилях.
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