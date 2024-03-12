По улицам Ревды на машинах раскатывали 10 психов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Ревды ежедневно подвергались риску на местных улицах из-за того, что среди автомобилистов затесались и такие, которым по психиатрическим показаниям нельзя было садиться за руль. Прокуратура выявила десять таких «психов на колёсах».В ходе затеянной ревдинской прокуратурой проверки было установлено, что у десяти местных жителей, обладающих водительскими удостоверениями, диагностированы заболевания, наличие которых препятствует возможности безопасного управления транспортным средством, — сообщает прокуратура Свердловской области. В Ревдинский городской суд были направлены исковые заявления с требованиями прекратить действие прав управления транспортными средствами у данных лиц.Ревдинский городской суд, рассмотрев подготовленные прокуратурой материалы, решил удовлетворить исковые требования. Десять водителей с отклонениями психики водительских прав лишены. Правда, решение суда может быть ими обжаловано. Но вряд ли суд высшей инстанции найдёт причины оставлять этим людям возможность раскатывать по ревдинским дорогам.