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В Екатеринбурге появилась ЭкоСтанция
Фото: официальный сайт правительства Свердловской области
Жителям Чкаловского района Екатеринбурга повезло. Именно этот район стал первым обладателем ЭкоСтанции — современного пункта по приёму твердых отходов.
ЭкоСтанция по приему твердых отходов установлена по адресу «улица Чайковского, 82А». Сюда можно принести отсортированные по разным упаковкам пластик, макулатуру и алюминиевые банки. Собранный ЭкоСтанцией мусор пойдёт на переработку и вскоре будет повторно служить горожанам в качестве крышек канализационных люков, декоративных ограждений, уличных скамеек.
Инициаторами и реализаторами проекта «ЭкоСтанция» стали три уральские компании — «Жизньмарт», «Умная Среда» и «Уралвторма». «ЭкоСтанция» уже включена в территориальную схему движения отходов, сформированную министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Планируется, что в этой схеме скоро появится ещё несколько таких же приёмных пункта в центре Екатеринбурга, в Академическом районе и в Ботаническом микрорайоне, — сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.
ЭкоСтанция по приему твердых отходов установлена по адресу «улица Чайковского, 82А». Сюда можно принести отсортированные по разным упаковкам пластик, макулатуру и алюминиевые банки. Собранный ЭкоСтанцией мусор пойдёт на переработку и вскоре будет повторно служить горожанам в качестве крышек канализационных люков, декоративных ограждений, уличных скамеек.
Инициаторами и реализаторами проекта «ЭкоСтанция» стали три уральские компании — «Жизньмарт», «Умная Среда» и «Уралвторма». «ЭкоСтанция» уже включена в территориальную схему движения отходов, сформированную министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Планируется, что в этой схеме скоро появится ещё несколько таких же приёмных пункта в центре Екатеринбурга, в Академическом районе и в Ботаническом микрорайоне, — сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.
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