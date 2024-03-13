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Сотрудникам екатеринбургского Гортранса обещали на 30% повысить зарплаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для того, чтобы сохранить кадры, сотрудникам екатеринбургского Гортранса обещают повысить зарплаты ещё раз – на 30%. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.
Однако, с его слов, это произойдёт только в третьем квартале. Также здания и парки транспортного предприятия планируют отремонтировать, пишет «Е1».
Ранее для удержания кадров на рабочих местах работникам обещали помогать с жильём.
Однако, с его слов, это произойдёт только в третьем квартале. Также здания и парки транспортного предприятия планируют отремонтировать, пишет «Е1».
Ранее для удержания кадров на рабочих местах работникам обещали помогать с жильём.
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