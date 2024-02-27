Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» обещают помогать с жильём





– подчеркнул мэр. «Речь идет о программе предоставления жилья нуждающимся в нем сотрудникам. Также у сотрудников предприятий появилась возможность приобретать жильё на льготных условиях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Одна из мер, которая касается кадрового вопроса муниципальных транспортных предприятий в Екатеринбурге, по словам городского главы Алексея Орлова, начала действовать с начала года.Однако на данный момент получить помощь с жильём получается не всех. Градоначальник объяснил это тем, что программа в данный момент работает в «ручном» режиме», но в скором времени, по его заверению, такая возможность должна появиться у всех сотрудников екатеринбургского «Гортранса», в том числе у тех, кто только устроился.Ожидается, что данная мера сделает работу водителем в муниципальном предприятии более привлекательной