Возрастное ограничение 18+
Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» обещают помогать с жильём
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Одна из мер, которая касается кадрового вопроса муниципальных транспортных предприятий в Екатеринбурге, по словам городского главы Алексея Орлова, начала действовать с начала года.
Однако на данный момент получить помощь с жильём получается не всех. Градоначальник объяснил это тем, что программа в данный момент работает в «ручном» режиме», но в скором времени, по его заверению, такая возможность должна появиться у всех сотрудников екатеринбургского «Гортранса», в том числе у тех, кто только устроился.
Ожидается, что данная мера сделает работу водителем в муниципальном предприятии более привлекательной
«Речь идет о программе предоставления жилья нуждающимся в нем сотрудникам. Также у сотрудников предприятий появилась возможность приобретать жильё на льготных условиях»,
– подчеркнул мэр.
Однако на данный момент получить помощь с жильём получается не всех. Градоначальник объяснил это тем, что программа в данный момент работает в «ручном» режиме», но в скором времени, по его заверению, такая возможность должна появиться у всех сотрудников екатеринбургского «Гортранса», в том числе у тех, кто только устроился.
Ожидается, что данная мера сделает работу водителем в муниципальном предприятии более привлекательной
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию