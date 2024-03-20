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Силовиков заметили в ТЦ «Пассаж» и в Цыганском посёлке в Екатеринбурге
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: телеграм-канал «Дно Исети»)
В Екатеринбурге ещё одну группу вооруженных силовиков сегодня заметили в торговом центре «Пассаж». Также сотрудников полиции видели в Цыганском посёлке в районе улиц Хасановская – Волгоградская.
Очевидцы предполагают, что в «Пассаж» силовики могли наведаться с целью выявления нарушителей миграционного законодательства и постановки недавних мигрантов, получивших российское гражданство, на воинский учёт. В пресс-службе военного СУ СКР по Центральному военному округу, сотрудники которого всегда участвуют в такого рода мероприятиях, пока не давали комментариев.
Касательно происходящего в Цыганском посёлке в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу изданию It's My City сообщили, что там проводится «профилактическое мероприятие». Однако в полиции не уточнили, с чем оно связано.
Напомним, что сегодня силовики нагрянули в бизнес-центр Clever Park. Причина их пребывания там пока неизвестна.
Очевидцы предполагают, что в «Пассаж» силовики могли наведаться с целью выявления нарушителей миграционного законодательства и постановки недавних мигрантов, получивших российское гражданство, на воинский учёт. В пресс-службе военного СУ СКР по Центральному военному округу, сотрудники которого всегда участвуют в такого рода мероприятиях, пока не давали комментариев.
Касательно происходящего в Цыганском посёлке в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу изданию It's My City сообщили, что там проводится «профилактическое мероприятие». Однако в полиции не уточнили, с чем оно связано.
Напомним, что сегодня силовики нагрянули в бизнес-центр Clever Park. Причина их пребывания там пока неизвестна.
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