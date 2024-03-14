Силовики нагрянули в екатеринбургский бизнес-центр Clever Park

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в бизнес-центр Clever Park нагрянули вооружённые люди в масках, представившиеся, по одним данным, сотрудниками ФСБ, по другим, – Росгвардии. Цель их визита пока неизвестна.По данным портала «Е1», силовики проверяют 22-й этаж. Издание добавляет, что на этаж не пускают ни посетителей, ни адвоката. Кроме того, на первом этаже за пределы турникета пропускают только сотрудников с пропусками.Согласно данным 2GIS, на 22 этаже БЦ Clever Park расположены офисы нескольких компаний – ПКФ «Спецтехкомплект», креативное агентство Soda, компания по производству каркасных домов Ural House, клиника психологии и психотерапии PsyOnClinic, дилер светового и звукового оборудования Bls multimedia, ООО «Кваттро» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности аренда недвижимости).Сотрудники агентства Soda заявили изданию, что у тех, кто остался в офисах в коридорах, забрали телефоны и ноутбуки, сообщив, что на этаже идёт следственная работа, и сославшись на проверку налоговой.В ведомствах ситуацию ещё официально не комментировали.