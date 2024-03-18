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На одном из самых опасных перекрёстков Уралмаша изменят схему движения
Фото: Юлия Кольтенберг
В администрации города Екатеринбурга пообещали изменить схему движения на одном из перекрёстков жилого микрорайона Уралмаш. Связано это с частыми авариями в этом месте и большой загруженностью данного участка дорог.
Перекрёсток, о котором идёт речь, образуется пересечением улиц Победы и 40 лет Октября. Обе они достаточно оживлённые, из-за чего здесь частенько случаются дорожно-транспортные происшествия с участием машин и пешеходов. Снизить загруженность и опасность перекрёстка планируют «апгрейдом» светофоров. На них появятся дополнительные указатели для левого поворота. Рассматривается и вариант пофазного разъезда транспорта («сначала с одной стороны едут, потом встречный поток», — поясняет телеграм-канал «Уралмаш достоин!»).
О грядущем изменении схемы движения сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич. Напомним, сегодня также было сообщено, что на Уралмаше и соседнем Эльмаше на нескольких улицах водителям запретят парковаться возле обочин.
Перекрёсток, о котором идёт речь, образуется пересечением улиц Победы и 40 лет Октября. Обе они достаточно оживлённые, из-за чего здесь частенько случаются дорожно-транспортные происшествия с участием машин и пешеходов. Снизить загруженность и опасность перекрёстка планируют «апгрейдом» светофоров. На них появятся дополнительные указатели для левого поворота. Рассматривается и вариант пофазного разъезда транспорта («сначала с одной стороны едут, потом встречный поток», — поясняет телеграм-канал «Уралмаш достоин!»).
О грядущем изменении схемы движения сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Сергей Яскевич. Напомним, сегодня также было сообщено, что на Уралмаше и соседнем Эльмаше на нескольких улицах водителям запретят парковаться возле обочин.
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