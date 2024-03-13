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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга запретят остановку на трёх улицах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на трёх улицах. В центре организации движения уверены, что это улучшит дорожную ситуацию.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» должны будут появиться на следующих участках улиц:
– Старых Большевиков, от Краснофлотцев до Фронтовых бригад;
– Стахановская, от Победы до Калинина;
– Таганская, от Краснофлотцев до Фрезеровщиков.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» должны будут появиться на следующих участках улиц:
– Старых Большевиков, от Краснофлотцев до Фронтовых бригад;
– Стахановская, от Победы до Калинина;
– Таганская, от Краснофлотцев до Фрезеровщиков.
«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц»,
– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
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