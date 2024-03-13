В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга запретят остановку на трёх улицах





– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на трёх улицах. В центре организации движения уверены, что это улучшит дорожную ситуацию.Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» должны будут появиться на следующих участках улиц: