Свердловским компаниям рассказали о «холодном хранилище» данных





– объяснили «Вечерним ведомостям» представители провайдера CloudMTS. «Объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Есть стандартное – "горячее" – и "холодное" хранилища. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором – данные хранятся в виртуальной инфраструктуре»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У свердловских компанией появилась возможность выбирать между «горячим» и «холодным» объектным хранилищем для размещения в облаке своих данных, провайдер в два раза расширил емкость геораспределенного хранилища.Другими словами, «холодное хранилище» будет более выгодно большим компаниям, которым не нужно работать с данными из хранилища на ежедневной основе. Таким организациям, со слов экспертов, будет выгоднее хранить свои данные по «холодному» тарифу. Это могут быть бэкапы, архивы, базы данных или записи с камер видеонаблюдения.Кроме этого, данные можно перенести в геораспределенное хранилище. Оно обладает всеми свойствами стандартного репозитория, но расположено в нескольких дата-центрах. Простым языком, в случае если прервется доступ к одной из площадок хранилища, клиентский трафик переключится на один из доступных центров с хранящейся информацией. Недавно в связи с растущим спросом на услугу ёмкость такого хранилища была увеличена в два раза.