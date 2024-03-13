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Экс-начальника свердловского управления автомобильных дорог отпустили из СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшему начальнику управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеславу Данилову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, изменили меру пресечения.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 17 мая включительно. Ранее экс-начальник содержался в СИЗО.
Ранее адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда, которым 15 января 2024 года суд продлил экс-начальнику срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года, но тогда на просьбу отпустить Вячеслава Данилова Свердловский областной суд ответил отказом.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 17 мая включительно. Ранее экс-начальник содержался в СИЗО.
Ранее адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда, которым 15 января 2024 года суд продлил экс-начальнику срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года, но тогда на просьбу отпустить Вячеслава Данилова Свердловский областной суд ответил отказом.
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