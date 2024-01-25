Экс-начальника свердловского управления автомобильных дорог оставили в СИЗО





– сказали в суде. «По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Бывшего начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, оставили в СИЗО.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда, которым 15 января 2024 года суд продлил экс-начальнику срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года.