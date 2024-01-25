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Экс-начальника свердловского управления автомобильных дорог оставили в СИЗО
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывшего начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, оставили в СИЗО.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда, которым 15 января 2024 года суд продлил экс-начальнику срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обвиняемого подавал апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда, которым 15 января 2024 года суд продлил экс-начальнику срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года.
«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменений»,
– сказали в суде.
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