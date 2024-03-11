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В Екатеринбурге по ошибке закрасили работу художника Тимофея Ради
Коллаж: Вечерние ведомости (соцсети Тимофея Ради, Елена Елизарова / It's My City)
В Екатеринбурге закрасили арт-объект Тимофея Ради на крыше дома на Фурманова, 55, где городское пространство с 2020 года украшала надпись «Правда жизни, обман смерти». Об этом сообщило It's My City.
Позже выяснилось, что произошла ошибка. В администрации уральской столице изданию «Подъём» рассказали, что управляющая компания приняла арт-объект за вандализм и закрасила. Что теперь с этим делать, в мэрии пока не решили.
Ранее екатеринбуржцы беспокоились за другую работу Тимофея Ради – «Кто мы, откуда, куда мы идем?», – которую закрывали белым брезентом. Однако тогда оказалось, что беспокойство было напрасным.
Позже выяснилось, что произошла ошибка. В администрации уральской столице изданию «Подъём» рассказали, что управляющая компания приняла арт-объект за вандализм и закрасила. Что теперь с этим делать, в мэрии пока не решили.
Ранее екатеринбуржцы беспокоились за другую работу Тимофея Ради – «Кто мы, откуда, куда мы идем?», – которую закрывали белым брезентом. Однако тогда оказалось, что беспокойство было напрасным.
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