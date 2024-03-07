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На здании под знаменитой надписью Тимофея Ради в Екатеринбурге появился баннер
Фото: Канал Полины Ивановой / Telegram
На здании Приборостроительного завода в Екатеринбурге под знаменитой надписью художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» появился баннер.
Саму надпись в конце прошлой недели закрыли белым брезентом, однако сегодня вновь открыли, разместив под ней баннер со словами «Движение начинается здесь» и небольшим изображением мотоцикла рядом с надписью. Судя по оформлению, это реклама мотофестиваля «Движение. Урал», проведение которого запланировано на 8-9 июня 2024 года в Верхней Пышме и Екатеринбурге.
Тимофей Радя в своём канале после того как закрыли надпись с тремя вопросами написал «никаких ответов нет».
Саму надпись в конце прошлой недели закрыли белым брезентом, однако сегодня вновь открыли, разместив под ней баннер со словами «Движение начинается здесь» и небольшим изображением мотоцикла рядом с надписью. Судя по оформлению, это реклама мотофестиваля «Движение. Урал», проведение которого запланировано на 8-9 июня 2024 года в Верхней Пышме и Екатеринбурге.
Тимофей Радя в своём канале после того как закрыли надпись с тремя вопросами написал «никаких ответов нет».
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