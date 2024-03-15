Более 100 тысяч человек отпраздновали Масленицу в екатеринбургских гуляниях

«17 марта в благоустроенном Преображенском парке на территории Академического района состоялись масленичные гуляния, которые посетило около 10 тысяч человек. Ещё порядка 500 горожан приняли участие в праздниках двора на Вторчермете и в Кировском районе».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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