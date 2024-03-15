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Более 100 тысяч человек отпраздновали Масленицу в екатеринбургских гуляниях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Департамент информационной политики администрации города Екатеринбурга подсчитал, сколько человек приняли участие в празднованиях Масленицы, которые публично прошли в нескольких районах города в минувшие выходные. Получилось в общей сложности 115 тысяч екатеринбуржцев и гостей уральской столицы. Но это весьма неточная цифра.
При подсчёте учитывались данные с трёх екатеринбургских площадок, где к Масленице подготовили специальные развлекательные программы. Это Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского, летний парк «Уралмаш» и Основинский парк на улице Сулимова. Первый посетило 80 тысяч человек, второй — 30 тысяч, и около 5 тысяч человек пришли попрощаться с зимой и встретить весну в Основинский парк. Интересно отметить, что все три эти популярные площадки курирует одна и та же команда специалистов из ЦПКиО.
Меж тем, в число «115 тысяч» не вошли сотни людей, которые Масленицу отметили тоже публично, народными гуляниями, но не покидая территории своего жилого района или даже двора. Пресс-служба Департамента об этом упоминает:
Кроме того, масленичные гуляния устраивали и в других точках уральской столицы. Например, на визовском пруду.
При подсчёте учитывались данные с трёх екатеринбургских площадок, где к Масленице подготовили специальные развлекательные программы. Это Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского, летний парк «Уралмаш» и Основинский парк на улице Сулимова. Первый посетило 80 тысяч человек, второй — 30 тысяч, и около 5 тысяч человек пришли попрощаться с зимой и встретить весну в Основинский парк. Интересно отметить, что все три эти популярные площадки курирует одна и та же команда специалистов из ЦПКиО.
Меж тем, в число «115 тысяч» не вошли сотни людей, которые Масленицу отметили тоже публично, народными гуляниями, но не покидая территории своего жилого района или даже двора. Пресс-служба Департамента об этом упоминает:
«17 марта в благоустроенном Преображенском парке на территории Академического района состоялись масленичные гуляния, которые посетило около 10 тысяч человек. Ещё порядка 500 горожан приняли участие в праздниках двора на Вторчермете и в Кировском районе».
Кроме того, масленичные гуляния устраивали и в других точках уральской столицы. Например, на визовском пруду.
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