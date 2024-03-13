Масштабные гуляния на Масленицу пройдут в разных точках Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Масленичная неделя в самом разгаре (началась она ещё 11 марта), но главные её события (если не считать за таковое пожирание блинов дома и в гостях) припасены в Екатеринбурге на выходные. Народные гуляния намечены в самых разных точках города.По случаю Масленицы Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского даже поменял аватарку на своих страницах в соцсетях. Новой картинкой любителям массового отдыха напоминают, что парке пройдёт не простая, а Широкая Масленица. Она охватит своими активностями всю территорию ЦПКиО. Забавы и игры ждут посетителей парка на его аллеях, возле центрального входа будут показывать спектакли, масленичную ярмарку устроят в инфоцентре, а в Городских мастерских — мастер-классы различных направлений. Вечером, в половине седьмого на центральной площади парка сожгут чучело и тем самым обозначат переход работы ЦПКиО с зимнего на весенний сезон.Свои масленичные гуляния пройдут практически во всех городских парках Екатеринбурга, включая Основинский парк и летний парк на Уралмаше. В этом году большую программу на Масленицу готовят в Литературном квартале. Уже завтра актёры Камерного театра устроят уличное представление на площади перед театром. Здесь будет играть музыка и проходить уличные забавы всю вторую половину дня. Без сжигания чучела не обойдётся. Ещё одно чучело сожгут неподалёку, на Пролетарской улице, возле музея «Литературная жизнь Урала XX века».Центр города станет местом масленичных развлечений от самых разных организаций и компаний Екатеринбурга. Одни из них будут предлагать примерить наряды, подходящие для гуляний, другие угостят блюдами, отлично вписывающимися в праздничное меню. Выступить всенародно обещает фольклорный ансамбль «Горожане», а книжные магазины выложат развалы книг на масленичную тематику.Наконец, яхт-клубе «Коматек» готовит особое празднование Масленицы на визовском пруду. Выступить на берегу пруда приглашены фольклорные и современные музыкальные группы. Под их музыку будут устроены хороводы и пляски. Разумеется, угощать блинами тоже будут. И, вероятно, именно здесь состоится самое эффектное в этом году сжигание маслиничного чучела. К сожжению организаторы подготовили пятиметровую фигуру, полыхание которой должно быть видно издалека.