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В Екатеринбурге утвердили перечень закрепленных за школами территорий
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили перечень закрепленных за школами территорий. Он определяет учебные заведения, в которые горожане смогут подавать документы на зачисление детей в первые классы.
Перечень обновляется каждый год. Однако, как сообщили в департаменте образования екатеринбургской администрации, принципиальных изменений в этом году нет, в список вошли новые адреса домов, введённых в строй в 2023-2024 годах, а также две новые школы: № 133 в Академическом районе (улица Академика Ландау, строение 39 б) и № 300 «Перспектива» в Чкаловском районе (улица Рощинская, 23). В документ также внесли адреса домов, которые за ними закрепили.
Соответствующие постановление подписал городской глава Алексей Орлов.
Тем, кто все же не нашел свой адрес в перечне, следует обращаться в районное управление образования по телефонам горячей линии, которые можно найти тут.
Напомним, прием заявлений в первые классы стартует в 00.00 1 апреля.
Перечень обновляется каждый год. Однако, как сообщили в департаменте образования екатеринбургской администрации, принципиальных изменений в этом году нет, в список вошли новые адреса домов, введённых в строй в 2023-2024 годах, а также две новые школы: № 133 в Академическом районе (улица Академика Ландау, строение 39 б) и № 300 «Перспектива» в Чкаловском районе (улица Рощинская, 23). В документ также внесли адреса домов, которые за ними закрепили.
Соответствующие постановление подписал городской глава Алексей Орлов.
Тем, кто все же не нашел свой адрес в перечне, следует обращаться в районное управление образования по телефонам горячей линии, которые можно найти тут.
Напомним, прием заявлений в первые классы стартует в 00.00 1 апреля.
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