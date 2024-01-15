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Екатеринбуржцам предложили выбрать парки для участия в голосовании за благоустройство

09.56 Среда, 24 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцам предлагают выбрать или предложить общественные территории, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В ходе сбора предложений будут определены по одной приоритетной общественной территории от каждого административного района Екатеринбурга, которые будут вынесены на общегородское рейтинговое голосование»,

говорится на сайте города.


Подать предложения жители уральской столицы могут по каждому району города. Их будут приниматься до 28 января включительно.

Ранее в рамках «Формирования комфортной городской среды» в Екатеринбурге было благоустроено шесть территорий, в числе которых: сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парки «Зеленая роща», XXII Партсъезда, Преображенский (первый этап), Солнечные аллеи в микрорайона Солнечный.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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