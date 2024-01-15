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Екатеринбуржцам предложили выбрать парки для участия в голосовании за благоустройство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцам предлагают выбрать или предложить общественные территории, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Подать предложения жители уральской столицы могут по каждому району города. Их будут приниматься до 28 января включительно.
Ранее в рамках «Формирования комфортной городской среды» в Екатеринбурге было благоустроено шесть территорий, в числе которых: сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парки «Зеленая роща», XXII Партсъезда, Преображенский (первый этап), Солнечные аллеи в микрорайона Солнечный.
«В ходе сбора предложений будут определены по одной приоритетной общественной территории от каждого административного района Екатеринбурга, которые будут вынесены на общегородское рейтинговое голосование»,
– говорится на сайте города.
– говорится на сайте города.
Подать предложения жители уральской столицы могут по каждому району города. Их будут приниматься до 28 января включительно.
Ранее в рамках «Формирования комфортной городской среды» в Екатеринбурге было благоустроено шесть территорий, в числе которых: сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парки «Зеленая роща», XXII Партсъезда, Преображенский (первый этап), Солнечные аллеи в микрорайона Солнечный.
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