Екатеринбуржцам предложили выбрать парки для участия в голосовании за благоустройство





– «В ходе сбора предложений будут определены по одной приоритетной общественной территории от каждого административного района Екатеринбурга, которые будут вынесены на общегородское рейтинговое голосование», говорится на сайте города.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцам предлагают выбрать или предложить общественные территории, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Подать предложения жители уральской столицы могут по каждому району города. Их будут приниматься до 28 января включительно.Ранее в рамках «Формирования комфортной городской среды» в Екатеринбурге было благоустроено шесть территорий, в числе которых: сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парки «Зеленая роща», XXII Партсъезда, Преображенский (первый этап), Солнечные аллеи в микрорайона Солнечный.