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Для свердловских школьников пообещали изготовить ещё 500 тысяч памятных медалей

12.05 Понедельник, 18 марта 2024
Коллаж: Вечерние ведомости
Для свердловских школьников пообещали дополнительно выпустить ещё 500 тысяч памятных медалей, которые выдавали на избирательных участках участникам лотереи «Опорный край». На этот раз медальки обещают сделать без ошибок.

Напомним, что избирателям выдавали медали с неправильными изображением границ Свердловской области. На левой стороне медали, где под надписью «90 лет» изображена карта Свердловской области с разбивкой на административно-территориальные единицы отсутствовал Артинский район.

Отсутствие одной из административно-территориальных единиц в оргкомитете викторины объяснили техническим сбоем, пишет URA.RU.

«Соответствующая инициатива поступит в областной минобр уже на следующей неделе. Другое важное уточнение: новые медали будут содержать полную карту области, с Артинским районом»,

– пообещали организаторы.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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