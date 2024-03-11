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Участникам лотереи «Опорный край» выдают медали с неправильными изображением границ Свердловской области
Коллаж: Вечерние ведомости
Избирателям, участвующим в лотерее «Опорный край», выдают медали с неправильными изображением границ Свердловской области. Сообщалось, что организаторы лотереи изготовили 3 миллиона таких медалей.
На лицевой стороне медали на фоне надписи «90 лет» изображена карта Свердловской области с разбивкой на административно-территориальные единицы. При этом одна из административно-территориальных единиц – Артинский район – по какой-то причине оказалась за пределами области.
Ранее главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников обращал внимание, что карта Свердловской области с такой же ошибкой висит в региональном отделении партии «Справедливая Россия».
Куда девался Артинский район, непонятно. Возможно, его отнесли к соседнему Башкортостану. К слову, часть территории нынешнего Артинского района в раннесоветское время относилась к Кущинскому и Месягутовскому кантонам Башкирской АССР, в 1923 году эти земли включили в состав Екатеринбургской губернии (Свердловской области тогда ещё не существовало).
На лицевой стороне медали на фоне надписи «90 лет» изображена карта Свердловской области с разбивкой на административно-территориальные единицы. При этом одна из административно-территориальных единиц – Артинский район – по какой-то причине оказалась за пределами области.
Ранее главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников обращал внимание, что карта Свердловской области с такой же ошибкой висит в региональном отделении партии «Справедливая Россия».
Куда девался Артинский район, непонятно. Возможно, его отнесли к соседнему Башкортостану. К слову, часть территории нынешнего Артинского района в раннесоветское время относилась к Кущинскому и Месягутовскому кантонам Башкирской АССР, в 1923 году эти земли включили в состав Екатеринбургской губернии (Свердловской области тогда ещё не существовало).
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