Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском будут судить четырёх жительниц Ленинградской и Московской областей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском будут судить четырёх жительниц Ленинградской и Московской областей, обвиняемых в обмане пенсионерки, у которой они под видом сотрудниц социальных служб выманили 940 тысяч рублей.
По версии следствия, неустановленный организатор, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в июле 2023 года привлёк к мошеннической схеме четырёх женщин: двух кураторов и двух исполнителей. Так, 29 июля, исполнительницы явились под видом работниц социальной службы, которые приехали для оказания гуманитарной помощи, напросились к пожилой женщине в квартиру. Их действия координировали две другие женщины – кураторы. И, пока одна отвлекала пенсионерку разговорами, вторая рыскала по квартире в поисках накоплений и других ценных вещей ничего не подозревающей бабушки.
По версии следствия, неустановленный организатор, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в июле 2023 года привлёк к мошеннической схеме четырёх женщин: двух кураторов и двух исполнителей. Так, 29 июля, исполнительницы явились под видом работниц социальной службы, которые приехали для оказания гуманитарной помощи, напросились к пожилой женщине в квартиру. Их действия координировали две другие женщины – кураторы. И, пока одна отвлекала пенсионерку разговорами, вторая рыскала по квартире в поисках накоплений и других ценных вещей ничего не подозревающей бабушки.
«В результате совместных преступных действий членов организованной группы пенсионерке причинен материальный ущерб в размере свыше 940 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском в автобусе поколотили подростка
14 марта 2024
14 марта 2024