



– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате совместных преступных действий членов организованной группы пенсионерке причинен материальный ущерб в размере свыше 940 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском будут судить четырёх жительниц Ленинградской и Московской областей, обвиняемых в обмане пенсионерки, у которой они под видом сотрудниц социальных служб выманили 940 тысяч рублей.По версии следствия, неустановленный организатор, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в июле 2023 года привлёк к мошеннической схеме четырёх женщин: двух кураторов и двух исполнителей. Так, 29 июля, исполнительницы явились под видом работниц социальной службы, которые приехали для оказания гуманитарной помощи, напросились к пожилой женщине в квартиру. Их действия координировали две другие женщины – кураторы. И, пока одна отвлекала пенсионерку разговорами, вторая рыскала по квартире в поисках накоплений и других ценных вещей ничего не подозревающей бабушки.