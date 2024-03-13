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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице, которая ожидается в начале недели в связи с перепадами температуры. Также они прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Сегодня, 18 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Днём +5…+10°C, на севере до +1°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +7…+9°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -8…-3°C, на севере -15…-10°C. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 20 марта, в области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Днём -9…-4°C, в горах и низинах до -14°C. Днём 0…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Днём +5…+10°C, на севере до +1°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +7…+9°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -8…-3°C, на севере -15…-10°C. Днём -1…+4°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 20 марта, в области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Днём -9…-4°C, в горах и низинах до -14°C. Днём 0…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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