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В тагильской ИК-12 обсудили возможность производства продукции для «Уралвагонзавода»
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
ИК-12 с рабочим визитом посетили представители «Уралвагонзавода» во главе с главным инженером Павлом Слободяником. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Состоялось совещание с заместителем начальника ГУФСИН области и временно исполняющим обязанности начальника ИК-12. На нем обсуждались вопросы изготовления деталей и сборочных узлов для полувагона, а также строительно-монтажные работы по установке оборудования для изготовления рам и боковых стен. Была также рассмотрена возможность организации второго шлюза с учетом потребностей автомобильного и железнодорожного транспорта.
Напомним, что мы писали о том, что рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты.
Состоялось совещание с заместителем начальника ГУФСИН области и временно исполняющим обязанности начальника ИК-12. На нем обсуждались вопросы изготовления деталей и сборочных узлов для полувагона, а также строительно-монтажные работы по установке оборудования для изготовления рам и боковых стен. Была также рассмотрена возможность организации второго шлюза с учетом потребностей автомобильного и железнодорожного транспорта.
Напомним, что мы писали о том, что рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты.
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