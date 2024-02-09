В Нижнем Тагиле рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенных им выплаты за выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает Е1.«Наша первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавод — Солидарность — 1 Мая» в интересах работников обратились в тагильские районные суды, чтобы взыскать надбавку, которая составляет 35% от зарплаты (оклада или сдельных расценок). Ранее мы направляли руководству завода эти требования, но они игнорировались. В итоге по уже рассмотренным искам надбавка взыскана за год в полном объеме. Это от 25 до 65 тысяч рублей на человека. Пять дел еще рассматривается», — рассказал лидер организации Александр Иванов изданию Е1.Лидер организации пояснил, что завод получил финансирование от Минпромторга для привлечения и удержания кадров. Эти средства предназначались для всех сотрудников, занятых на выполнении гособоронзаказа. Однако надбавка была выплачена не в полном объеме, а пропорционально доле выпускаемой оборонной продукции. Для этого был издан специальный приказ. Однако суд признал этот подход недопустимым, поскольку он ухудшал условия труда для работников.По словам Иванова представители завода попросили рассматривать оставшиеся иски в закрытом судебном заседании.Уралвагонзавод еще не комментировал данную ситуацию.