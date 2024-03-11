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Теплая погода ожидается в Свердловской области

11.52 Суббота, 16 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге температура воздуха днем поднимется до +9°С. Ветер, осадков не ожидается.

В субботу, 16 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°С. Днем +2…+7°С. Ветер западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…-2°С, днем +3…+5°С. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

В воскресенье, 17 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-7°С, в горах и низинах до -12°С, а на севере до +3°С. Днем +3…+8°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…-4°С, днем +6…+8°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В понедельник, 18 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, в горах и низинах до -10°С. Днем +4…+9°С. На севере +2…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°С, днем +7…+9°С. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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15:37 Екатеринбургский священник предложил включить материнство в трудовой стаж
15:22 Важный свидетель по делу об убийстве в Екатеринбурге пожаловался президенту на угрозы со стороны силовиков
14:57 Участникам лотереи «Опорный край» выдают медали с неправильными изображением границ Свердловской области
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